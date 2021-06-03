Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.