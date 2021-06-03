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A101 vatandaşa market kasasında kredi vermeye başladı!

A101 vatandaşa market kasasında kredi vermeye başladı!

Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, zincir marketlerin en önde gelenlerinden A101 bir başka sektöre el attı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler düzenlemesi hız kazandı. Düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.

Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, A101 bir başka sektöre el attı. A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı.

Mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan A101 marketi, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

İşte A101'in o reklamı... 

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