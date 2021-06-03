BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı! 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı! 2 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP'te polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı.

Abone ol

Gaziantep Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şahıs, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine polisle şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şahsın elindeki baklava kutusunda ise arama yapıldı. Yapılan aramalarda baklava kutusundaki baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
4. Yargı Paketi'nde bomba yenilikler! 'Israrlı takip' suç olacak yeni 'etkin pişmanlık' geliyor
Son dakika Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı
TOGG 846.8 milyon liralık sermaye artışına gitti
A101 vatandaşa market kasasında kredi vermeye başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonalarda madalya alan cimnastikçilerle ilgili paylaşım
Balıkesir'de yılanla karıştırılıp öldürülüyor! 50 yıl yaşıyor: Sakın öldürmeyin
Sedat Peker ile ilişkisi olduğu belirtilen örgüt lideri yakalandı
Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak
Nazim Hikmet ölüm nedeni nedir Nazım Hikmet aşk şiirleri ve sözleri
Olay yeri İzmir! Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı
Yorumlar