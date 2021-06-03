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Boban Tomovski kimdir yakalandı mı Boban Tomovski nereli?

Boban Tomovski kimdir yakalandı mı Boban Tomovski nereli?

Sedat Peker'in suç ortakları bir bir yakalanıyor son olarak Peker'in adamlarından biri olan Boban Tomovski Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Peki kimdir Boban Tomovski aslen nereli?

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Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar ettiği iddia edilen suç örgütü lideri Sedat Peker Sedat Peker’in Youtube üzerinden Türkiye karşıtı paylaşımları nedeniyle başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen sorulardan biri olan Sedat Peker yakalandı mı? araştırılırken bir yandan Sedat Peker'in suç ortakları olan yakınları da gözaltına alınıyor. Bunlardan biri ise Sedat Peker'in adamlarından Boban Tomovski. Boban Tomovski kimdir? Sedat Peker'in adamı Boban Tomovski yakalandı mı? soruları merak kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Sedat Peker'in adamı Boban Tomovski yakalandı mı?
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakın adamlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Makedonya, Üsküp'te Sedat Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen uyuşturucu kaçakçısı Tomovski'nin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında Peker ile birlikte birçok paylaşımı bulunan Tomovski'nin, Türkiye’ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı olduğu ortaya çıktı.

Peker hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen Tomovski'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemleri uygulanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği ifade edildi.

CNN Türk'ün haberine göre, ayrıca organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Pomoski'nin yanında kaldığı ileri sürüldü.

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