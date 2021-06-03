4. Yargı Paketi'nde bomba yenilikler! 'Israrlı takip' suç olacak yeni 'etkin pişmanlık' geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıklayacağı 4. yargı paketinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Avukat-müvekkil görüşmesine kısıtlama getirilirken, en dikkat çekici değişiklik boyandığı eşini öldürenlere yönelik getirilen yeni ceza oldu....

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıklayacağı 4. yargı paketinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. 32 maddeden oluşan ve 7 kanunda değişiklik öngören pakette flaş değişiklikler geliyor. 'Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin bulunması' halinde avukatın müvekkiliyle görüşmesinin 'bekletilmesi' öngörülüyor. Bir çok kadının kabusu olan 'ısrarlı takip' suç kapsamına alınıyor. Boşanmış eşi öldürene ağır müebbet hapis verilecek. Ev hapsinde 1 gün 2 gün ceza yerine geçecek... İşte ayrıntılar...

'Israrlı takip' suç kapsamına alınıyor

Pakette; kadına karşı şiddetin önlenmesi, tutuklu yargılamalar ve adli kontrol uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Bir çok kadının ortak şikayeti arasında yer alan 'ısrarlı takip' suç kapsamına alınacak. Bu eylem; istismar, cinsel taciz, tehdit gibi suçlarıyla aynı kategoride yer alacak.

Avukat-müvekkil görüşmesine engelleme getiriliyor

Yargıya erişme, vergi suçları, adli kontrol sistemi ile ile ilgili yeni düzenlemeler içeren pakette, 'soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut delillerin bulunması' halinde avukatın müvekkiliyle görüşmesinin 'bekletilmesi' öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa gerekçe ortadan kalkana kadar avukat-müvekkil görüşmesine izin verilmeyecek.

Boşanmış eşi öldürene ağırlaştırılmış müebbet

Boşanmış eşe karşı suçlar da 'nitelikli suçlar' kapsamına giren eşe karşı işlenen suç kapsamına alınarak, ceza artırımı yolu açılacak. Buna göre, boşandığı eşini öldürenler için de eşe karşı işlenen suçlarda olduğu gibi 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verilebilecek.

Adli kontrolde üst sınır 2 yıl olacak

Adli kontrol sistemi de değişiyor. Buna göre, adli kontrol kararının üst sınırı 2 yıl olacak. Adli kontrol kapsamında yurtdışı yasağı konulması halinde her 4 ayda bir gözden geçirme yapılacak, sakıncalı olmadığına hükmedilirse yurtdışı yasağı kaldırılabilecek.

Ev hapsinde 1 gün 2 gün tutukluluk sayılacak...

Adli kontrol kapsamında verilen 'konutu terk etmeme' kararı halinde de kişinin evde geçirdiği her iki gün, mahkumiyet süresinden bir gün olarak düşürülecek.

Vergi suçlarına etkin pişmanlık indirimi

Türk Ceza Kanunu'ndaki 'etkin pişmanlık' ilkesinin benzeri, vergi suçları için de uygulanacak. Vergi Usul Kanunu'nda yer alan 'pişmanlık ve ıslah' düzenlemesine göre, suç konusu eylem, örneğin vergi kaçakçılığı, kamu makamlarının bilgisine girdikten sonra kişi 'pişmanlık' hükümlerinden faydalanamıyor.

Başlamadan yüzde 50, başlayınca yüzde 25...

Pakette yer alan düzenlemeye göre ise kişi suç konusu eylemin cezasına yönelik yargısal süreç başlamadan önce 'etkin pişmanlık'tan yararlanırsa ödeyeceği ceza yüzde 50; yargısal süreç başladıktan sonra yararlanırsa yüzde 25 indirime tabi olacak. Ancak bütün bu süreçlerde uzlaşma aranacak ve suçtan olumsuz etkilenen taraf istediğinde yargı yoluna başvurabilecek.

Sulh Ceza Hakimliklerinin ceza kararlarına ayar

Sulh ceza mahkemelerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarının denetimine de yeni düzenleme geliyor. Buna göre, sulh ceza mahkemelerinin verdiği tutuklama ve adli kontrol kararları için itiraz başvurusu, 'dikey denetleme' çerçevesinde üst mahkeme olan ağır ceza veya asliye ceza mahkemeleri tarafından yapılacak.

Katalog suçlarda 'somut delil' koşulu

Katalog suçlardan tutuklamalara da 'somut delil' kriteri geliyor. Buna göre, terör suçundan şüpheli görülen kişinin terör örgütü ile ilişkisi, somut delillerle kanıtlanmak durumunda kalacak.

Sadece suç delilleri iddianamede yer alacak

Lekelenmeme hakkı çerçevesinde sanık ile ilgili sadece hakkındaki suçlamaya ilişkin deliller iddianameye konulacak. Beraat kararı verilmesi halinde tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar imha edilecek. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.

'Cübbesiz' düzenleme paketten çıkarıldı

'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan çocuk mahkemelerinde 'cübbesiz' yargıç ve savcı düzenlemesi ise paketten çıkarıldı. Bu düzenlemenin paketten çıkarılmasında, özellikle 15 yaş üzerindeki gençlerde 'yargının otorite ve caydırıcılığı' algısını olumsuz etkileyeceğinin düşünülmesi etkili oldu.

''İfade vermeye geleceğim' diyene gözaltı yok

Hakkında yakalama kararı olanlar "en yakın zamanda ifade vermeyi kabul ediyorum" demesi halinde gözaltına alınmayacak.

Nafaka ve çocuk teslimine yeni formül

Yargı paketinde en çok merak edilen nafaka ve çocuk teslimi konularının 4. yargı paketinde olmaması yönünde karar alındığı öğrenildi. Yeni formüller üzerinde çalışılan nafaka ve çocuk tesliminin 5. yargı paketinde olması bekleniyor.

Nafakada üst sınır ya da evlilik yılı

Buna göre, nafakada ya üst sınır belirlenecek ya da evlilik süresi esas alınacak. AK Parti kurmayları çocukların icra yolu ile tesliminde yeni formül üzerinde çalışıyor.

Almanya modelinin örnek alındığı çocuk teslimi formülüne göre de teslim sırasında Aile Bakanlığı yetkilileri ve bir çocuk psikologu devreye girecek. Çocuk tesliminde çocuğun psikolojik durumu göz önüne alınacak ve uzmanlar tarafından dinlenecek. Son karar, çocuğun görüşleri uzmanlar tarafından incelendikten sonra verilecek.