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Son dakika Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı

BİTLİS'in Tatvan kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

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Bitlis'ten acı haber geldi... İçişleri Bakanlığı, Tatvan kırsalında devam eden "Eren - 11 Operasyonu"nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 korucunun şehit olduğunu, 2 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı.

3 terörist öldürüldü
Operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."

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