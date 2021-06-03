Son dakika Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı
BİTLİS'in Tatvan kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.Abone ol
Bitlis'ten acı haber geldi... İçişleri Bakanlığı, Tatvan kırsalında devam eden "Eren - 11 Operasyonu"nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 korucunun şehit olduğunu, 2 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı.
3 terörist öldürüldü
Operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."