Kadın hakim, zabıt katibini sürdürdü! WhatsApp'ta olay diyalog: Mesai saatlerinde uyarın

Tatil gününde WhatsApp üzerinden hakim ve zabıt katibi arasında yaşanan diyalog sürgünle sonuçlandı. Zabıt Katibi, hakime verdiği cevaptan sonra 6 ay başka adliyede görevlendirildi.

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İzmir Adliyesi'nde görevli bir hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı.

Tatil gününde uyarı alan zabıt katibi hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" mesajıyla yanıt verdi.

Hakim: Benimle bu üslupla konuşmayın

Yanıttan rahatsız olan hakim de katibe "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum." dedi.

Katibin bu mesaja, "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabı ise olayı alevlendirdi.

Karaburun'a sürüldü

Yaşananlar üzerine kendisine saygısızlık yapıldığını savunan hakim, katip hakkında tutanak tuttu. Komisyon Başkanlığı'na gönderilen tutanakla katibin, 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verildi.

Katibin yaşanan olay sonrasında sürülmesi, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.