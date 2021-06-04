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Sivasspor Rıza Çalımbay ile nikah tazeledi

Sivasspor Rıza Çalımbay ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı ile yarın imza töreni düzenlenecek.

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Kırmızı-beyazlı kulüp, Çalımbay'la yeniden anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşıma, “Sivas’ın takımı, Sivas’ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Yenilmezler” notu eklendi.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

İmza töreni düzenlenecek
Sivasspor Kulübü, deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleyecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın yapılacak olan imza töreni saat 12.00’de başlayacak.

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