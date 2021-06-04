Kurban bayramı tatili 2021 kaç gün 9 gün oldu mu resmi açıklama

Dini bayramların ikinci olan kurban bayramı için geri sayım başladı. Kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte birçok vatandaş kurban bayramı ne zaman ve tatil kaç gün araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında kurban bayramı temmuz ayına denk geliyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın son günü 24 Temmuz salı günü olacak.

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Kurban bayramı ne zaman 2021 ayın kaçında kurban bayramı araştırması başladı. Müslüman aleminin dini günleri arasında olan Kurban Bayramı bu sene temmuz ayına denk geliyor. Kurban bayramının 1. günü temmuz ayının 20'sine denk geliyor. Arefe günü ise 19 Temmuz pazartesi günü idrak edilecek. Son günü 24 Temmuz cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın hafta sonu ile birleşerek 9 gün olması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yok.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayında gerçekleşecek. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın tatil günleri ise yapılacak açıklamalar ile netleşecek. Kurban ibadeti akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip kişiler tarafından idrak edilecek.

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı'ndan yaklaşık 2,5 ay sonra idrak edilen Kurban Bayramı'nın arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelecek. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek, bayramın son günü de 23 Temmuz Cuma olacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin ise hafta sonu ile birleşmesi ile 7 gün sürmesi bekleniyor.

2021 Kurban bayramı takvimi

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kredi kartıyla kurban alınır mı: Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Taksitle kurban alınır mı: Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir.