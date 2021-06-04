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Burak Yılmaz Lille'de sezonun futbolcusu seçildi

Anadolu Ajansı
Burak Yılmaz Lille'de sezonun futbolcusu seçildi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda sezonun futbolcusu seçildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü Burak Yılmaz'ın kazandığı belirtildi.

Lille'in diğer futbolcuları Mike Maignan'ın yüzde 28,7 ve Benjamin Andre'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si Ligue 1'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

Taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

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