BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 'tapuda randevu krizi' iddialarına yanıt

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 'tapuda randevu krizi' iddialarına yanıt

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, bazı basın kuruluşlarında 'tapuda randevu krizi' olduğu iddialarıyla ilgili yer alan haberlere ilişkin, "Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ek tedbirlerle giderilmektedir" açıklaması yapıldı.

Abone ol

Nüfus müdürlüklerinin kademeli normalleşmenin başlaması, yurtdışı seyahatlere izin çıkması nedeniyle artan talebi karşılayamaz durumda olduğu iddia edilmişti. Randevu ekranının açılması için bile günlerce beklemek gerektiği de iddialar arasındaydı...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, nüfus müdürlüklerinden 'Alo 199 çağrı merkezi, IVR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra, randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet ve NVI mobil aracılığı' ile de randevu alınabildiği, nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesinin 206 bin kişi olduğu kaydedildi.

Salgın tedbirleri kapsamında esnek çalışma uygulamasıyla günlük 145 bin 142 vatandaşa randevu verildiğine dikkati çekilerek, şöyle devam edildi:

"3 Haziran'da günlük 145 bin 142 kişilik açılan randevudan 95 bin 265'inin alındığı, açılan randevuların yüzde 65.6'sının dolduğu tespit edilmiştir. 17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa illerimizde yoğunluklar yaşanması nedeniyle önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır."

Açıklamada, tam kapanma sonrasında Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerde nüfus müdürlüklerindeki çalışma saatlerinin 09.00-17.00 olarak yeniden düzenlendiğine değinildi.

Doluluk oranı İstanbul genelinde yüzde 60 

Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde yüzde 60, günlük 4 bin randevu kapasiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi'nde yüzde 16, Ankara'da yüzde 40 ve İzmir'de yüzde 70 olduğu aktarıldı.

LGS için hafta sonu da açık

Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili tüm nüfus müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermeye devam edeceği, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yüz akı olan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir. Günümüz itibarıyla 64 milyon 354 bin 94 kimlik kartı, 5 milyon 484 bin 797 pasaport ve 12 milyon 101 bin 837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ek tedbirlerle giderilmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
200 milyon liralık vurgun yapan Gaipler çetesi çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizkurdu Tatbikatı'nda önemli mesajlar bu tatbikatta test ediyoruz
Cumhuriyet'in haberi olay oldu! Çamlıca Kulesi'nin temelini CHP'li Nurettin Sözen attı
Chelsea, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
54 çeyrek altın, bilezikler ve dahası! Maltepe'de bakıcı çalıştığı evden hırsızlık yaptı
Norveç Başbakanı Solberg ABD'nin 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktığını söyledi
Adıyaman'da kayıtlara montaj yapıldı genç kızın hayatı kabusa döndü: Hayallerimi yıktılar
Hatayspor'dan bek transferi: Bülent Cevahir'le 3 yıllık sözleşme
YPG Münbiç'te 8 protestocuyu öldürdü Almanya olayların araştırılmasını istedi
Yorumlar