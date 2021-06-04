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Saadet Partisi'nden olay paylaşım! TÜİK'in ismini bakın nasıl değiştirdiler

Saadet Partisi'nden olay paylaşım! TÜİK'in ismini bakın nasıl değiştirdiler

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından TÜİK'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı büyüme rakamlarına eleştirel bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistikler Kurumu” denildi.

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Saadet Partisi sosyal medya hesabından “Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistikler Kurumu” paylaşımı geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki gün önce haftalık basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarına tepki göstererek, “Bir latife olarak ifade edeyim ki adeta Tayyip Bey'i Üzmeyen İstatistikler Kurumu olarak görev ifa ediyor.” demişti.

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından Karamollaoğlu’nun söz konusu bu açıklaması verilerle görselleştirilip paylaşıldı. Paylaşımda, Saadet lideri Karamollaoğlu’nun “Bu ekonomi, bu şartlarda nasıl, daha doğrusu eğer hakikaten büyüyorsa kimler için büyüyor? Vatandaş için mi, bir avuç 'ihale avcıları' için mi?” sözlerine de yer verildi.

İşte o paylaşım...

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