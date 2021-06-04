Ahmet Davutoğlu'na başdanışmanından şok suçlama! '7 Haziran gecesi neyi kutladınız?'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı sırasında başdanışmanlığını yapan Abdulkadir Özkan'dan yok suçlama. Özkan, "7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar? Kutlamayı kime karşı neden yaptıklarını topluma anlatsınlar? O gece Sayın Başbakanın kim için “dangalak” ifadesini kullandığını tek tek anlatsınlar?" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevi sırasında başdanışmanlığını yapan Abdulkadir Özkan, önce sosyal medyadan "Bildiklerimizi anlatsak sokağa bile çıkamayacak bazı 'arkadaşlar' şimdilerde kalkmış sıkılmadan siyasi ahkam kesiyorlar. Birazcık dürüstlükten yana tavır alacaklarsa o dönem kimlerle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl tasfiye etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatsınlar! Dürüst olun!" paylaşımı yaptı.

Tek başına iktidarın kaybedildiği gece...

Ardından da Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Davutoğlu ve yakın çalışma ekibine yönelik bomba iddialarda bulundu. Özkan, Davutoğlu'nun 7 Haziran'da AK Parti'nin tek başına iktidar olamaması üzerine resmi konutta kutlama yaptığını söyledi. Özkan şöyle konuştu:

Resmi konutta neyin kutlamasını yaptınız?

"Madem dürüstlükten söz edeceğiz o zaman 7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar? Kutlamayı kime karşı neden yaptıklarını topluma anlatsınlar?"

O gece Davutoğlu kime 'dangalak' dedi?

"O gece Sayın Başbakanın kim için 'dangalak' ifadesini kullandığını tek tek anlatsınlar? Kendilerine devşirdikleri finansmanları anlatsınlar, sonra çıkıp etikten, ahlaktan bahsedip siyaset yapsınlar."

7 Haziran'da ne olmuştu?

AK Parti 7 Haziran 2015'te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan yüzde 40.87 oy olarak birinci parti çıkmıştı. Meclis'te 258 sandalye elde eden AK Parti tek başına iktidar olamamıştı. Özkan, AK Parti'nin tek başına iktidar olamadığı seçim sonuçları sonrası Davutoğlu ve ekibinin resmi konutta kutlama yaptığını söyledi.