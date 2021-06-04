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Konya Karapınar'daki tehlike Cihanbeyli'ye sıçradı! 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya Karapınar'daki tehlike Cihanbeyli'ye sıçradı! 15 metre derinliğinde obruk oluştu

KONYA Karapınar'da vatandaşların korkuyla yaşamasına neden olan obruk, Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Pancar tarlasında, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

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Kentte Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 600’ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruk, bu kez Cihanbeyli ilçesinin Günyüzü Mahallesi'nde oluştu.

Çiftçi Talip Bağcı, pancar ektiği tarlayı kontrol etmek için gittiğinde, obruk oluştuğunu fark etti. Bağcı, durumu mahalle muhtarı aracılığıyla jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı.

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