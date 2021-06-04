Eski yarbay Mehmet Alkan'a Bahçeli'ye hakaretten ceza
Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.Abone ol
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.
2019 yılında Bahçeli'ye mektup göndermişti
Alkan, 2019 yılında, hastanede tedavi gördüğü sırada MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye mektup göndermiş, mektuptaki ifadeleri nedeniyle Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey'in şikayeti üzerine dava açılmıştı.