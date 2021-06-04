Kayseri'de polislere 'illa sizi vurmak mı lazım?' demişti! Bakın ne ceza aldı

KAYSERİ’de devriye görevi yapan polis memurları M.K. (27) ve B.M.'ye (47), "Beni neden takip ediyorsunuz? İlla sizi vurmak mı lazım?" dedikten sonra küfrettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Asım A., (30), 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocasinan ilçesinde geçen yıl mart ayında devriye görevi yapan polis memurları M.K. ve B.M., çalıntı otomobilin bölgelerinde olduğu ihbarı üzerine alarma geçti. Şühe üzerine Asım A.'nın bulunduğu otomobili takibe alan polisler, bir süre sonra 'dur' ihtarında bulundu. Asım A. ihtara uymayarak, ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine polis memurları yolu kapattı. Asım A., polis aracına otomobiliyle çarptı.



Polis, Asım A.'yı gözaltına aldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü polis memurlarına, "Beni neden takip ediyorsunuz? İlla sizi vurmak mı lazım?" dedikten sonra küfretti. Olay yerinde tutulan tutanak sonrası şikayet üzerine şüpheli Asım A., hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldı.



1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Asım A. ile şikayetçi polis memurları M.K. ve B.M. hazır bulundu. Sanık Asım A., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkemede hakim, sanık Asım A.'yı, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezayı ertelemedi.