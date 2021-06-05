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Sular çekilince ortaya çıktı! Erzurum'da gören telefona sarıldı: İnanılır gibi değil

Demirören Haber Ajansı
Sular çekilince ortaya çıktı! Erzurum'da gören telefona sarıldı: İnanılır gibi değil

ERZURUM'daki Ayvalı Barajı'nda sular çekilince ortaya çıkan görüntü vatandaşları hayrete düşürdü.

Sular çekilince ortaya çıktı! Erzurum'da gören telefona sarıldı: İnanılır gibi değil

Arazisinin yüzde 15,17'sinde tarım yapılan Erzurum, kurak geçen nisan ayından sonra mayıs ayında da beklenen yağışı alamadı. Mayıs ayında metrekareye ortalama 72 kilogram yağış düşen kente, bu yıl 10 kilogram yağış düştü.

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Sular çekilince ortaya çıktı! Erzurum'da gören telefona sarıldı: İnanılır gibi değil

Son yılların en kurak günlerini yaşayan kent ve çevresinde bulunan birçok nehir ve göl kurudu. 

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Sular çekilince ortaya çıktı! Erzurum'da gören telefona sarıldı: İnanılır gibi değil

Barajlardaki su seviyelerinde de önemli miktarda düşüş yaşandı. 

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Sular çekilince ortaya çıktı! Erzurum'da gören telefona sarıldı: İnanılır gibi değil

Su seviyesi azalan barajlardan biri de Oltu ilçesindeki Oltu Çayı üzerine 2011 yılında kurulan kentin ikinci büyük enerji santraline sahip Ayvalı Barajı oldu. 

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