Türk bayrağı yakan Sapık Alihan'ın cezası belli oldu

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan Sapık Alihan lakaplı şahıs, hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki şahıs, toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Abone ol

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan Sapık Alihan lakaplı A.Ş. hakkında iddianame hazırlanmıştı. A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan, şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına hükmedilmişti.

Hakim karşısına çıktı

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu suça sürüklenen 17 yaşındaki A.Ş. ile avukatı katıldı.

Hapis cezasına çarptırıldı

İfadesinin alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme A.Ş'yi, TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tahliye edildi

A.Ş. hakkında, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ayrıca verilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.



Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda şüpheli A.Ş, Türk bayrağını önce yırtıp ardından yakmıştı. A.Ş. ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler etmişti. 18 yaşından küçük şüpheli hakkında hazırlanan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirtilmişti. Şüpheli A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.