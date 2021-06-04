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DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı

DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı

Ali Babacan'ın Genel Başkan olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı. Partiden yapılan açıklamada görevden almanın nedeninin "görülen lüzum üzerine" olduğu belirtildi.

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DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.

"İlçe başkanları ve yönetim kurullarının görevi sürüyor"
DEVA Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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