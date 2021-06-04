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Fahrettin Altun: Doğalgaz keşfi milletimize hayırlı olsun

Fahrettin Altun: Doğalgaz keşfi milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfine ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

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Türkiye, bir doğalgaz rezervi daha keşfetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı keşfe göre Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz bulundu.

Keşfin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi.

"Ülkemizi her alanda ileriye taşımaya çalışacağız"
Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun.

Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

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