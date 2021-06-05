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Mert Hakan Yandaş'a, Atalanta talip oldu!

Mert Hakan Yandaş'a, Atalanta talip oldu!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a İtalyan ekibi Atalanta talip oldu.

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Büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı.

Atalanta talip oldu 

Fenerbahçe'deki ilk yılında 38 maçta 4 gol ve 1 asistle başarılı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş'a Atalanta talip oldu.

2.5 milyon euro

İtalyan ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken son kararı yeni teknik direktör verecek.

Torıno da ilgileniyor

Öte yandan Bir başkan İtalyan ekibi Torino'nun scout ekibi Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldi.

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