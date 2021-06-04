Galatasaray, Halil Dervişoğlu karşılığında Brentford'a Diagne'yi teklif etti

Ara transfer döneminde Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kiralayan sarı-kırmızlılar yıldız futbolcunun bonservisini almak için çalışmalara başladı.

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12 Haziran günü yapılacak seçim öncesi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle birçok futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geldi.

Brentford, Dıagne için nabız yokladı

Devre arası transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak isteyen Galatasaray, bir taşla iki kuş vurma peşinde. Brentford'un Premier Lige çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan Ivan Toney, Newcastle ve West Ham dahil pek çok Premier Lig takımının gündeminde. Bu yüzden yeni golcü arayışlarına başlayan Brentford, İngiltere Premier Lig'de sezonu West Brom'da tamamlayan Galatasaray'ın bonservisli golcüsü Mbaye Diagne'nin transferi için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.

İngilizlerin cevabı bekleniyor

Gelecek sezon Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılı ekip ise Diagne'ye ilgisini açıkça belirten Premier Lig'in yeni ekibi Brentford'a kontra bir transfer yanıtı verdi. Galatasaray futbolcusu Mbaye Diagne'yi, Premier Lig ekibi Brentford'a 5 milyon euro artı Halil Dervişoğlu'nun bonservisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncuyla takas anlaşmasının onaylanması sonrası görüşmeler başlayacak.