Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 10 millet bahçesini daha açacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı bugün Dünya Çevre Günü’nde yapılacak.

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Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336,91 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten Bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

19 ilde 2 milyon 900 bin 477 metrekarelik alanda yapılan 26 millet bahçesi açılışa hazır hâle getirildi, 47 ilde 11 milyon 387 bin 557 metrekarelik alanda 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor, 176 millet bahçesinin de projelendirme ve yer seçimi çalışması sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yapımı tamamlanan millet bahçelerinden 10’unun açılışını yapması planlanıyor.

Açılışı yapılması planlanan millet bahçeleri şunlar:

İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi, Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Mersin Millet Bahçesi.