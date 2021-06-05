'Kim Jong Un ortadan kayboldu' iddiası

Son bir aydır görünmeyen Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un hafta sonu katılacağı organizasyona mektup göndermesi yine dedikodulara neden oldu. Kim Jong, en son 6 Mayıs'ta bir resmi törende görüntülenmişti.

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Dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim Jong-un'un haftalardır hiçbir şekilde halkın önüne çıkmaması, Kuzey Kore'den yeryüzüne yayılan dedikoduları katladı. Kuzey Kore liderinin bir kez daha aniden kaybolması, son kez resmi medyada göründüğü 6 Mayıs tarihindeki etkinliği öne çıkarıyor. Kim, söz konusu tarihte asker aileleriyle buluşmuştu.

Kim'in resmi haber ajansı tarafından dünyaya servis edilen son fotoğrafları ise, başkent Pyongyang'da Nisan ayındaki ayı başındaki İşçi Parti'si kongresinde çekilmişti. Güney Kore medyası, hafta sonu gerçekleşen bir organizasyonda yer alması beklenen Kim Jong-un'un işçi sendikalarının buluşmasına katılmadığını bildiriyor.

Resmi açıklamada Kim'in etkinliğe bir mektup gönderdiği aktarıldı. Yine Güney Kore medyası, Kuzey Kore liderinin söz konusu organizasyonu daha önce hiç kaçırmadığını hatırlatıyor. Koronavirüs salgınının başından bu yana dikkat çekmeyen bir profil sergileyen Kim Jong-un'un hafta sonu da görünmemesiyle, hasta olduğu yönündeki dedikodular hızla yayıldı.

'Öldü dedikoduları'

37 yaşındaki Kim'in Covid-19 korkusuyla sendika buluşmasına katılmadığı ihtimali çok düşük, çünkü 2021'in başından bu yana birçok kez kalabalık etkinliklerde maskesiz yer aldı. Geçen yıl dünya medyası haftalarca Kim'in öldüğünü belirten haberler yayınlamış ancak daha sonra çılgın lider resmi medyada boy göstermişti. Kim Jong-un, geçen yıl 20 Şubat tarihinden itibaren üç hafta boyunca ortalıkta görünmedi. Takvimler Mayıs ayını gösterdiğinde ise 12 gündür kayıp olan Kim'in öldüğü haberleri yayıldı. Dünyayı çalkalayan dedikoduya Kim bir açılışa katılarak yanıt verdi. Kasım 2020'de de benzer şekilde 20 gün boyunca hiçbir organizasyonda yer almadı.