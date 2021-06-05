Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mal varlıkları donduruldu.

60 gün içine Danıştay'da dava açabilecekler

Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında mal varlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabilecek.