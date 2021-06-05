Yeni bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yeter?

NEREDE KULLANILIYOR?

Türkiye'nin 2019 yılındaki doğalgaz tüketimi 44,9 milyar metreküptü. Doğalgazda 44,9 milyar metreküplük iç tüketimin, 14,5 milyar metreküplük kısmı konuta, 12,4 milyarı sanayiye ve 11,2 milyarı elektrik üretimine 6,8 milyarı ise diğer alanlara gidiyor.

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz dahil yıllık enerji ithalatının faturası:

2018'de 43 milyar dolar, 2019'da 41 milyar dolar'dı. Enerji ithalatının yaklaşık üçte biri olan 13 milyar dolar, doğalgaz için harcanıyor.