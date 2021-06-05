Yeni bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yeter?
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin toplam doğalgaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı. Son keşfin ardından Türkiye'nin 2 yıl üst üste keşfettiği doğal gazın kaç yıl yeteceği merak konusu oldu.
Türkiye'nin yıllık 45 milyar metreküp gaz tükettiği göz önüne alındığında son keşifle birlikte toplam rezerv ülkemizin 12 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak.
Yapılan son sondaj çalışmalarıyla Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 540 milyar metreküpe yükseldi.
'Yeni müjde'yi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin açılışında veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 135 milyar metreküp yeni rezerv keşfedildiğini açıkladı. 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. 17 Ekim 2020'de ise 85 milyar metreküp bulunmuştu. Son 135 milyar metreküplük keşifle birlikte toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi.
TÜRKİYE'NİN 12 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor. Bu doğrultuda 540 milyar metreküplük yeni rezervi Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor.
Keşif sonrası açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de rezervlerin Türkiye'nin doğalgaz tüketimine bağlı olarak 10 yılın üzerinde ihtiyacı karşılayacağını söyledi.
NEREDE KULLANILIYOR?
Türkiye'nin 2019 yılındaki doğalgaz tüketimi 44,9 milyar metreküptü. Doğalgazda 44,9 milyar metreküplük iç tüketimin, 14,5 milyar metreküplük kısmı konuta, 12,4 milyarı sanayiye ve 11,2 milyarı elektrik üretimine 6,8 milyarı ise diğer alanlara gidiyor.
Türkiye'nin petrol ve doğalgaz dahil yıllık enerji ithalatının faturası:
2018'de 43 milyar dolar, 2019'da 41 milyar dolar'dı. Enerji ithalatının yaklaşık üçte biri olan 13 milyar dolar, doğalgaz için harcanıyor.