Marmara Denizi'nin katili dereleri kirletenler! 'Bölgenin foseptik çukuru haline döndü'
BURSA Uludağ'dan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'nda sanayi ve evsel atıklar nedeniyle yaşayan canlı kalmadı. Kentteki derelerin çoğunun aynı kaderi yaşadığı, denize dökülürken kirletildikleri belirtildi.
Uludağ’dan doğup, ovadaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey’den Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı, evsel, sanayi ve tarım atıkları nedeniyle siyaha boyandı.
Havzasında birçok sanayi bölgesinin bulunduğu çayda, kirlilik nedeniyle canlı yaşamı ve bölgedeki tarım ve hayvancılık olumsuz etkilendi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğaseverler, yarın kutlanacak olan Dünya Çevre Günü öncesi nehrin kirletilmesine tepki gösterdi.
DOĞADER Başkanı Sedat Güler, Uludağ'dan çıkıp, 200 kilometreden fazla yol kat ederek Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'ndaki tehlikeyi yıllar önce gördüklerini söyledi. Bursa'da, doğa savunucularıyla birçok kitlesel eylem yaptıklarını belirten Güler, hazırladıkları raporları o dönemin yöneticilerin verdiklerine ifade etti. Güler, şöyle konuştu...