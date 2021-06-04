Marmara Denizi'nin katili dereleri kirletenler! 'Bölgenin foseptik çukuru haline döndü'

DOĞADER Başkanı Sedat Güler, Uludağ'dan çıkıp, 200 kilometreden fazla yol kat ederek Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'ndaki tehlikeyi yıllar önce gördüklerini söyledi. Bursa'da, doğa savunucularıyla birçok kitlesel eylem yaptıklarını belirten Güler, hazırladıkları raporları o dönemin yöneticilerin verdiklerine ifade etti. Güler, şöyle konuştu...