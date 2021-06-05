BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da Suriyelinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kendisini...

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da Suriyelinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kendisini...

BURSA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Amir S.'nin (19) üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi.

Abone ol

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak gezen Suriye vatandaşı Amir S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve polis rozeti ele geçirildi. Öte yandan, gazetecilerin polis rozetini sorması üzerine Amir S., "Polis kimliği değil o ağabey" diye cevap verdi. Kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen Amir S. gözaltına alındı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Boyu 1 metreyi buluyor 24 kilo yiyor! Bursa'da görenler telefona sarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Datça açıklarında korkutan deprem! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Ankara'da kadınları uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da kalaşnikof ve tabancayla gelip dehşeti yaşattılar! Ekipler harekete geçti
Ankara'da iğrenç olay! Kadınlara yaptırdıkları mide bulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'da 14 mahallede 71 bin seçmen sandık başına gidiyor
Rus aşısı Sputnik V, Arjantin'de üretilecek
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Mal varlıkları donduruldu
BM, 5 ülkenin oy kullanma haklarını askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 10 millet bahçesini daha açacak
Yorumlar 3 yorum