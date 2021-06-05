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Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olarak karşısında kimi ister Ahmet Hakan 4 muhtemel ismi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olarak karşısında kimi ister Ahmet Hakan 4 muhtemel ismi yazdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan hangi adayı karşısında ister? Cevabı merak edilen soruya dair Ahmet Hakan köşe yazısında olası 4 adayı değerlendirdi.

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Cumhur ittifakının adayı belli ama Millet ittifakı adayını henüz belirlemedi. Ortak aday mı olacağı yoksa ikinci turda mı en çok oyu alan aday etrafında mı birleşileceğine karar verilemedi. Ancak çok sayıda ismin adı geçiyor.

Peki Erdoğan hangi adayı karşısında ister? Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde hangi adayı isteyebileceğini kaleme aldı. 

Ahmet Hakan'ın değerlendirmesine göre Erdoğan, en çok Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ister. Diğer üç adaydan en zorlusunun Ekrem İmamoğlu olabileceğini yazdı.

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.

- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.

- EKREM İMAMOĞLU: İmamoğlu’nu ister mi? Emin değilim. Kendisini biraz tekinsiz buluyor olabilir. Ama İmamoğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını, dünyanın sonu olarak da görmeyebilir.

- MERAL AKŞENER: Meral Akşener’in aday olarak karşısına çıkmasında bir sıkıntı görmeyebilir. Hatta Kürt oyları açısından bir avantaj elde ettiğini de düşünebilir. Ama yine de dikkatli olmasında fayda var.

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