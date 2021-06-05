Datça açıklarında korkutan deprem! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında, saat 23:23'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın depremle ilgili açıklamasında gelişmelerin takip edildiği belirtilirken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde an itibariyle herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır" dedi.

Saat 23:23’te olan depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.

AFAD’ın depremle ilgili açıklamasında gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Oniki Adalar’da, yerin 6.6 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Muğla – Datça açıklarında saat 23.23'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde an itibariyle herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun Muğla” dedi.

Bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi, Oniki Adalar’da saat 23:25’te yerin 7.5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntının daha meydana geldiğini duyurdu.