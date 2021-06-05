Doğalgaz keşfi müjdesine muhalefetten tepki çeken paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yeni doğalgaz keşfini müjdeledi. Muhalefet partilerinden sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar geldi.

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Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfine imza attı. Aynı gemi geçen yıl iki büyük keşif daha yapmıştı. Böylece toplam rezerv miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı.

Fatih'in 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek. Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

Doğalgaz faturalarını azaltması bekleniyor

Türkiye'nin Karadeniz'de Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği doğal gaz sahalarında yılda 20 milyar metreküp üretim yapılmasıyla ithalat faturasının yıllık 5-6 milyar dolar azalacağı tahmin ediliyor.

Cari açığa ilaç gibi gelecek keşif sonrası muhalefetten gelen ilk yorumlar tepki çekti. Yeni doğalgaz rezervi haberini duyan muhalefetin temsilcilerin sosyal medya hesaplarından birbiri ardına eleştirilerini sıraladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor..." ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Vereceği en büyük müjde; “beceremedim, bırakıyorum” demektir..



HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: Yine verdi gazı…

Yemediğini söyleyebilen kimse yok mu etrafında??



CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: Doğalgaz da 128 milyar metreküp olmasın?

Cumhuriyet haberi ilk sayfadan görmedi



Cumhuriyet Gazetesi verilen müjdeyi küçümseyerek haberi internet sitesinden "Müjde yine 'gaz' çıktı" diye servis etti. Gazete ise ilk sayfasından günlerdir merak edilen keşif haberine yer vermedi. Sözcü gazetesi ise haberi ilk sayfanın sol altında kibrit kutusuna sığdırmayı tercih etti.



Yabancı sermayeli basında da olumsuz haberler boy göstermeye başladı. Alman Deutsche Welle'nin (DW) Türkiye yayınlarında, Karadeniz'de yapılan önemli keşiflerin bilimsellikten uzak olduğu ifade edildi.