Bakan Akar konuyu açtı Erdoğan talimat verdi: Libya'da Turgut Reis’in anıtmezarı hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmeden detaylar aktardı. Çekirge, "Bakan Akar sohbetimiz sırasında Libya’daki ziyaretinde öğrendiği çok önemli bir bilgiyi paylaştı" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Rodos açıklarında düzenlenen Denizkurdu Tatbikatı'nı yerinde takip ettiğini söyledi.

Fatih Çekirge'nin bugünkü köşe yazısı şöyle;

Geçen hafta bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Atina’da “dostluk rüzgârları”na tanık olmuştum. Çavuşoğlu Atina’daki sohbetimizde “pozitif mesajlar” vermişti. Pozitif bir sonuçla da dönmüştük. Bu defa Rodos açıklarında Denizkurdu Tatbikatı’nı yapan Türk donanmasının sancak gemisindeyim. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salihreis Fırkateyni’nden dostça bir uyarı yapıyor: “Elbette biz bu sularda sorunların karşılıklı görüşerek, konuşarak, birbirini dinleyerek çözülmesini istiyoruz. Ama oldubittiye de hiçbir zaman izin vermeyiz... Geri adım atmayız...”

Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.

Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.

Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.

Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...

Yer gök inledi.

Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.

Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...

Sancak gemisi Salihreis’in provasından Rodos’a doğru bakarken Bakan Akar şöyle diyor:

“Biz yalnızca hakkı ve hukuku savunuyoruz. Uluslararası hukuka bakıyoruz. Lozan ne diyor? Adalar silahlandırılamaz. Ama bakıyorsunuz silahlanıyor. Dünyanın neresinde 6 mil karasuları sınırı olup da aynı yerde 10 mil hava suları olur. Bir ada düşünün. Diyorlar ki bu adada 6 mil karasularımız var. Ama aynı adanın hava sularını da 10 mil ilan etmeye çalışıyorlar. Bunun neresinde hukuk var. Adalet var. İşte bu oldubittiye izin vermeyiz. Biz hakkımızın dışında bir şeyi savunmuyoruz...”

Türklerin 282'nci kaptanıderyası

Sancak gemisi deniz filolarında en yüksek rütbeli komutanın bulunduğu gemidir.

Yani tatbikat ya da harekâtın yönetildiği gemidir.

İşte Salihreis Fırkateyni’nden hem tatbikatı izliyoruz, hem de bir harekâtın nasıl yönetildiğine tanık oluyoruz.

Bizi gemide Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu karşılıyor.

Türk donanma tarihiyle ilgili o kadar ilginç bilgiler veriyor ki...

Örneğin şöyle diyor:

“Ben donanmada görev alan 282’nci kaptanıderyayım.

Çaka Bey’le başlamış 1000 yıllık bir tarihtir bu.”

Moraller yüksek

Tatbikat sırasında en üst komutandan subaylara kadar sohbet etme imkânım oldu.

Edindiğim izlenim şu:

1. Müthiş bir disiplin.

2. Güler yüz ve nezaket

3. Bilgi, azim ve kararlılık

Sanıyorum Türk ordusunun en önemli özellikleri bunlar.

Vatan sevgisiyle görev yapıyorlar.

Ordunun içine sokulmuş bunca nifak ve ihanete rağmen.

Pırıl pırıl, çakı gibi leventleri gördüm. Gurur duydum.

Asıl mesaj

Tatbikat sırasında dikkat ettim.

Hedeflerini başarıyla vuran donanmamızda en ufak bir böbürlenme, gereksiz güç gösterisi görmedim.

Tam tersine gücünü uluslararası hukuktan alan bir azim ve kararlılık gördüm.

Özetle:

Atina’ya yaptığımız “pozitif diplomatik ziyaret”, Ege’deki askeri tatbikatta da kendisini gösterdi.

Umarım Türkiye’nin verdiği bu diplomatik ve askeri “pozitif mesaj” başta Atina olmak üzere bütün merkezler tarafından alınır.

Turgut Reis'in mezarı

Bakan Akar sohbetimiz sırasında Libya’daki ziyaretinde öğrendiği çok önemli bir bilgiyi paylaşıyor.

Turgut Reis’in Trablus’taki mezarı...

Bakan Akar bakıyor ki, mezar harap bir halde...

Türk denizciliğinin bu efsane kahramanına böyle bir mezar elbette yakışmaz.

Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açıyor...

Ve Erdoğan talimatı veriyor:

“Hemen orada şanına yakışır bir anıtmezar yapalım.”

Şimdi Turgut Reis’in anıtmezarı hazırlanıyor...

Ah be ALbay Zervas keşke sen de gelseydin

ABD, Finlandiya, İngiltere’den Kore’ye kadar dünyanın her yerinden 26 askeri ataşe Deniz Kurdu tatbikatına gelmişti. Merak ettim. Bakan Hulusi Akar‘ın sürekli olarak Yunanistan’a dostluk mesajı verdiği bu tatbikata acaba Yunan askeri ataşesi de bir davet edilmiş miydi?

Bakan anında cevap verdi:

“Elbette davet ettik. Gelsinler istedik. Bizim düşmanca bir niyetimiz yok ki. Ama gelmediler...”

Bunu duyunca Rodos açıklarına doğru bakıp aynen şöyle dedim:

“Ah be Albay Zervas.. Keşke sen de gelseydin.. Bak ben bu tatbikatta şunu gördüm. Biz korkulacak bir düşman değiliz. Yalnızca güçlü bir dostuz..”

Rodos'un 15 mil açıkları

Ve sabah gün doğarken bembeyaz kıyafetleriyle çakı gibi leventler emir bekliyor...

Hedefler tam isabetle vuruluyor. Tatbikatın hızı öğleye doğru artıyor. Rodos’a 15 mil kala denizde ikmal ve denizaltı avı gerçekleşiyor.

Burada önemli olan, denizaltının saklanmaya çalışması, fırkateynin de onu bulmak için imkân ve kabiliyetini sınayan manevralar yapması.

133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA-SİHA ile yapılan Ege ve Akdeniz’in en büyük tatbikatlarından Denizkurdu görsel açıdan da müthişti.

Sonuç: “Tam isabet...”