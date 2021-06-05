Elon Musk'ın sevgilisi Grimes'tan olay açıklamalar! Komünizme giden en kısa yol yapay zeka

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın sevgilisi Grimes komünizmi, "Kimsenin çalışmadığı bir sistem" olarak tanımlarken yapay zekanın komünizme giden en kısa yol olduğunu söyledi.

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Elon Musk'ın aykırı partneri müzisyen Grimes bir TikTok yayınında açıklamalarda bulundu.

SpaceX, Tesla, Neuralink gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, yapay zekanın "komünizme giden en kısa yol olduğunu" söyleyerek tartışma yarattı.

TikTok'ta çarşamba paylaştığı videoda şarkıcının dev bir görselinin önünde durduğu ve yüzünün her yerinde çizimler olduğu görülüyordu.

Söz konusu videoda Grimes şu ifadeleri kullandı:

Komünistlere bir teklifim var. Yani tanıdığım komünistlerin çoğu tipik olarak yapay zekanın büyük hayranları değil. Ama eğer buna dair düşünürseniz, yapay zeka aslında komünizme giden en kısa yoldur.

Grimes'ın kendisini "sosyalist" olarak nitelediği Elon Musk'ın net serveti 150 milyar dolardan fazla. Musk, 2018'de "aslında sosyalist" olduğunu iddia ettiği Twitter paylaşımıyla tartışma yaratmıştı.

Gerçek ismi Claire Boucher olan ve Musk'tan X AE A-XII isminde bir oğlu bulunan Kanadalı şarkıcı şu ifadeleri ekledi:

Eğer doğru uygulanırsa yapay zeka aslında teorik olarak refahı çözebilir. Mesela hiç kimsenin çalışmak zorunda olmadığı, herkese rahat bir varoluş, rahat bir yaşam sağlandığı bir duruma tamamen gelebiliriz.



Grimes, yapay zekanın dünyayı sonunda "gerçek eşitliğe mümkün olduğunca yaklaştırabileceğini" iddia ederek devam etti.

Yani temelde herkesin komünizme dair sevdiği her şey gerçekleşebilir, ama kolektif bir çiftlik olmadan…

Söz konusu video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılardan biri Grimes'ın, Elon Musk'ın bir sürü teknoloji "saçmalığı" hakkında konuşma yeteneğini benimsediğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları dünyanın en zenginleri arasında bulunan Elon Musk'ın sevgilisinin neden böyle bir açıklama yaptığına anlam veremedi. Bir kullanıcı Grimes'ın ifadelerinden yola çıkarak "yapay zekanın bir şekilde komünizmi getireceğini ve böylece bunun erkek arkadaşını servetini paylaşmaya zorlayıp zorlamadığını" sordu.

Sosyal medyada zaman zaman tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelen Grimes şubatta beynine çip taktırmayı planladığını söylemişti.