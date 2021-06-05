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İstanbul'da Batı Nil Vürüsü'ne rastlandı elle temas etmeyin uyarısı asıl tehlike ise

Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da Batı Nil Vürüsü'ne rastlandı elle temas etmeyin uyarısı asıl tehlike ise

İSTANBUL Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var" diyerek uyardı. 

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Sivrisinekler ile 50'ye yakın virüs türü bulaşabiliyor. Onlardan biri de Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden insanlara bulaşıyor. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs, İstanbul'da yapılan çalışmada kuşlarda da bulundu.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi. İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu. 

"8 kargada virüs olduğunu saptadık"

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Biz kargalardan örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüs'ünü saptadık şu anda." dedi. 

"Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi"

Yılmaz, "Halkımız 'Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor' gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor" diye konuştu.  

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