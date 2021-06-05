BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanı Şentop Süleyman Soylu'dan '10 bin dolar' iddiası için bilgi istedi

TBMM Başkanı Şentop Süleyman Soylu'dan '10 bin dolar' iddiası için bilgi istedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" sözleri ilgili olarak harekete geçti. Başkan Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konuya dair bilgi verilmesini istediği bir yazı gönderdi.

Abone ol

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker, bir süredir Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları ortaya atıyor.

Bu iddiaların hedefindeki isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda iddialara yanıt verirken Sedat Peker'den 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Soylu, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada da 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini savcılığa vereceğini kaydetmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iddialarla ilgili sorular üzerine "Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı-sözlü olarak Sayın Bakan'a" demişti.

'Tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilsin'

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Şentop, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderdiği yazıda Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması gerektiğini belirterek tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yeter? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan doğalgaz keşfi yorumu: Varsın çatlasınlar patlasınlar
İstanbul'da Batı Nil Vürüsü'ne rastlandı elle temas etmeyin uyarısı asıl tehlike ise
Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes'tan olay açıklamalar! Komünizme giden en kısa yol yapay zeka
İstanbul'da makas genç kızın hayatını kararttı: Gözyaşlarım bile akmıyor
Muğla'da evden gelen sesi duyanlar şok oldu: Genç kız kanlar içinde bulundu
TUSAŞ'tan yeni ATAK teslimatı
Nasuhi Güngör'den ittifak iddiası: 6 ay sonra konuşulamaz bulduğumuz birtakım ittifaklar olacak
Su Politikaları Derneği Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Marmara'yı ağır yaraladık
Yorumlar 35 yorum