TBMM Başkanı Şentop Süleyman Soylu'dan '10 bin dolar' iddiası için bilgi istedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" sözleri ilgili olarak harekete geçti. Başkan Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konuya dair bilgi verilmesini istediği bir yazı gönderdi.

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Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker, bir süredir Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları ortaya atıyor.

Bu iddiaların hedefindeki isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda iddialara yanıt verirken Sedat Peker'den 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Soylu, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada da 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini savcılığa vereceğini kaydetmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iddialarla ilgili sorular üzerine "Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı-sözlü olarak Sayın Bakan'a" demişti.

'Tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilsin'

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Şentop, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderdiği yazıda Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması gerektiğini belirterek tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.