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Batman'da yürek yakan ölüm! Gözyaşları sel oldu: Covid-19 sonrası sendrom can aldı

İhlas Haber Ajansı
Batman'da yürek yakan ölüm! Gözyaşları sel oldu: Covid-19 sonrası sendrom can aldı

BATMAN’da görev yapan Samsunlu doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu (MIS-C) hastalığından hayatını kaybetti. Minik Toprak, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

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Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç için Atakum ilçesi Derecik Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazede Anne Gülsüm Kahveci Kılınç ayakta durmakta zorlandı.

8 yaşındaki oğlunun tabutun sarılarak, "Oğlum sen daha çok küçüktün" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Toprak Kılınç'in cenazesi mezarlıkta defnedildi. Cenazeye çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.


Sendrom gelişti
8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın geçen ay Covid-19’a yakalandığı, tedavisinin ardından korona virüsü atlattığı ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu geliştiği, Adana'daki hastanede tedaviye alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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