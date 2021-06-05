Kocaeli'de 7 metrelik mezar görenleri şaşırttı! Kazılınca içinden bakın ne çıkmış

Uzun Hasan'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi'nin Alplerinden olduğu, Rumeli fethinde sancaktarın şehit düşmesiyle sancağı devraldığı, sırtından vurularak yaralı halde Mecidiye Köyüne geldiği, sancağı elinden bırakmadığı ve bu sebeple elindeki sancağı ile birlikte defnedildiği rivayet ediliyor.