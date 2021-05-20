Marmara'da salya kabusu sürüyor! Denizin üstü kadar dibi de korkunç
KADIKÖY Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Şahintürk, "Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.
Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde 30 metreye kadar inmesi halinde zarar verdikleri canlı türlerinin çoğalma ve üremesine de engel oluyor. Dalgıç İsa Şahintürk, Kadıköy Sahili'nde Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi.
İsa Şahintürk, "Günden güne oltayla avladığımız balıklar azaldığı için dalış yapıyorum. Hem su altı canlılarını inceliyorum hem de dalış yaparak balık avlıyorum. Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar da azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden dalışlarda da artık balık göremez olduk" dedi.
İstanbul'un tüm çevresinde dalış yaptığını belirten Şahintürk, "Şunu söylemem gerekir; İstanbul'un her yeri aynı. Çünkü su sürekli yayılım gösteriyor ve kirlilik dağılıyor. Bu nedenle artık neredeyse dalışlarda balık göremiyoruz.