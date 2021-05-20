Marmara'da salya kabusu sürüyor! Denizin üstü kadar dibi de korkunç

Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde 30 metreye kadar inmesi halinde zarar verdikleri canlı türlerinin çoğalma ve üremesine de engel oluyor. Dalgıç İsa Şahintürk, Kadıköy Sahili'nde Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi.