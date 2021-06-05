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Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan Dünya Çevre Günü mesajı: En büyük sorumluluğumuz

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan Dünya Çevre Günü mesajı: En büyük sorumluluğumuz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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Sosyal medya hesaplarından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında çevrenin Allah’ın insanlara verdiği bir emanet olduğunu ifade etti. 

Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız çevre, Yüce Allah’ın bizlere emanetidir. Çevreyle barış içinde olmadan Cenâb-ı Hak’la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil. Bizlere emanet edilen çevremizi korumak bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biridir.”

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