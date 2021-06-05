BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
HABER /  SPOR

Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig takımı İzmirspor'a transfer oldu

Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig takımı İzmirspor'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor'a transfer oldu. İzmir ekibi Baytar'ın yanı sıra Gökhan Emreciksin ve Kubilay Baktır'ı da kadrosuna kattı.

Abone ol

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup temsilcisi İzmirspor, üçlü transfer gerçekleştirdi. Daha önce Süper Lig'de forma giyen isimlerden Engin Baytar, Gökhan Emreciksin ve Kubilay Baktır İzmir ekibinin kadrosuna dahil oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor formaları da giyen ve Süper Lig'de 169 maçta 18 golü bulunan 38 yaşındaki Engin Baytar, 3 kez de A Milli formayı giydi.

2017'den beri amatör ligde 
Tecrübeli futbolcu, 2017-2018'den itibaren amatör takımlar Karadeniz Ereğli Belediyespor, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Siirt Gücü'nde forma giydi.

Daha önce Fenerbahçe adına da mücadele eden 36 yaşındaki Gökhan Emreciksin ise amatör olarak Siirt İl Özel İdaresi, İstanbul Siirtgücü ve Alaşehir Belediyespor'da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı; Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çin'de bıçakla saldırgan sokakta dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürdü 15 yaralı var
Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor
Sakarya'da feci kaza! 30 metreden yuvarlandı: Arka camdan fırladı
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan Dünya Çevre Günü mesajı: En büyük sorumluluğumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi bu beladan kurtaracağız
Sesli mesaj hizmetine ilişkin bilgilendirmeler ücretsiz olacak
İstanbul'da taşıp atıp küfür etti yüzüne keserle saldırdı! Sebebi şaşırttı
Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen saldırıda 100 sivil öldü
Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Yorumlar 1 yorum