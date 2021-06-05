Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig takımı İzmirspor'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor'a transfer oldu. İzmir ekibi Baytar'ın yanı sıra Gökhan Emreciksin ve Kubilay Baktır'ı da kadrosuna kattı.

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Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup temsilcisi İzmirspor, üçlü transfer gerçekleştirdi. Daha önce Süper Lig'de forma giyen isimlerden Engin Baytar, Gökhan Emreciksin ve Kubilay Baktır İzmir ekibinin kadrosuna dahil oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor formaları da giyen ve Süper Lig'de 169 maçta 18 golü bulunan 38 yaşındaki Engin Baytar, 3 kez de A Milli formayı giydi.

2017'den beri amatör ligde

Tecrübeli futbolcu, 2017-2018'den itibaren amatör takımlar Karadeniz Ereğli Belediyespor, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Siirt Gücü'nde forma giydi.

Daha önce Fenerbahçe adına da mücadele eden 36 yaşındaki Gökhan Emreciksin ise amatör olarak Siirt İl Özel İdaresi, İstanbul Siirtgücü ve Alaşehir Belediyespor'da yer aldı.