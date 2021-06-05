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Milli Savunma Bakanlığı; Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı, Eren-1 operasyonları kapsamında, Van- Başkale ilçesi Terazin mahallesi kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Silahlarıyla etkisiz hale getirildiler
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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