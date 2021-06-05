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Bakan Süleyman Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Bakan Süleyman Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce Hatay Kırkan’da şehit olan ve dün Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca Köyü’nde toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Soylu şehidin ailesi Baba Hayreddin ve anne Ummuhan Yatkak ile görüşerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Ziyarette AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Kuranı Kerim okuyarak dua etti.

Bakan Soylu, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın baba ocağına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapımı tamam yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. 

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