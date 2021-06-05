Türkiye 5 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48.068'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 542'si semptomatik olmak üzere 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 282 bin 594'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 147 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Dün vaka sayısı 6 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 552'si semptomatik olmak üzere 6 bin 169 yeni vaka tespit edilmişti.