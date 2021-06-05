Şenol Güneş ilk sırada! Euro 2020'de teknik direktörlerin yaş sıralaması

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye katılan teknik adamlar arasında en yaşlı ve en tecrübeli isim oldu.

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Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda en genç kadro A Milli Takım 'da olacak. Turnuvaya bu anlamda damga vuran Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş ise turnuvaya katılan teknik adamlar arasında en yaşlı ve en tecrübeli isim oldu.

1 Haziran 1952 doğumlu Şenol Güneş, 69 yaşında ve turnuvanın en yaşlı teknik direktörü. Şenol Güneş'in ardından 66 yaşındaki Portekiz teknik direktörü Fernando Santos ve 61 yaşındaki Joachim Löw geliyor.

Alman teknik adam Joachim Löw turnuvadaki teknik adamlar içinde en uzun süre görevde kalan isim oldu. Alman teknik adam turnuva sonrası görevinden ayrılacak.

En genç teknik adam Shevchenko

Ukrayna'nın dünyaca ünlü futbol adamı Andriy Shevchenko, turnuvaya katılacak en genç teknik adam. 44 yaşındaki Shevchenko, 4 yılı aşkın süredir görevde ve takımına önemli aşama kaydettirdi.

Mancini rekorlarla geliyor

Turnuva öncesi en formda isim ise Roberto Mancini. Galatasaray'da da görev yapan ünlü teknik adam, Euro 2020 öncesi son 27 maçı kaybetmedi ve İtalya tarihinin en uzun serilerinden birine ulaştı. Mancini'nin ekibi aynı zamanda son sekiz maçı gol yemeden kazandı ve ülke tarihinde bir ilke imza attı.