Maltepe'de kayıp kadın öldürülmüş! Baraj kenarında çıplak ve boğazı kesik ceset bulundu
MALTEPE Başıbüyük Barajı'nın kenarında yarı çıplak kadın cesedi bulundu. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen ceset, kayıp bir kadına ait çıktı. İşte vahşetin görüntüye yansıması...
Olay Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.
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Vahşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.
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