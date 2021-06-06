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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğrayıp, dondurma yedi. Erdoğan, vatandaşlarla dondurmacıda sohbet edip onlara da ikram etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma alıp yedi. Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı. 

Başkan Erdoğan: Sen bizim kızı nasıl kandırdın?
Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi. Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.

Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

"Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti" diyen Dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti. “Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan gelenler büyük ilgi gösterdiler"

"Çok mutlu olduk gördüğümüze, normal bir vatandaş gibi içeri girdi"
Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi. Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu. 

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