Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında çıkarıp atacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız" dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında maske mesajı verdi.

Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil" dedi.

Türkiye'deki salgında son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Haziran Cumartesi gününün corona tablosuna göre, semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e çıktı. Can kaybı da 92 artarak 48 bin 68'e yükseldi.

Aşılamada atağa geçildi

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.