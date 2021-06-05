Melih Mahmutoğlu Singleton kavgası! Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçında ortalık karıştı

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti ve seride durum 2-0'a geldi. Karşılaşmanın sonlarına doğru Melih Mahmutoğlu ve Singleton arasında büyük gerginlik yaşandı. İki takımdan 5 oyuncu ihraç edilirken Fenerbahçe sosyal medyadan tepki paylaşımında bulundu.

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ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında gerginlik yaşandı. Singleton'un maçın bitimine 3 buçuk dakika kala aldığı basket faulün ardından iki oyuncu arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe Beko'dan 4, Anadolu Efes'ten 1 futbolcu ihraç edildi

Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Singleton'a topu attı, Singleton'un bacağına gelen top sonrasında iki oyuncu arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra iki takım oyuncuları da araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton'ı sakinleştirdi.

Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi. Ayrıca Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da bu pozisyonun ardından oyundan ihraç edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely de çift teknik faulün ardından oyun dışında kaldı.

Tepki paylaşımı: Fenerbahçe kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı siyah renkteki fotoğraflı skor paylaşımıyla yaşananları protesto etti. İki kulüp arasında yapılacak serinin 3. maçı 7 Haziran'da Fenerbahçe Beko'nun evi Ülker Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 27, Sertaç Şanlı 7, Adrien Moerman 3, Buğrahan Tuncer 6, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 11, Christopher Singleton 15, Bryant Dunston 3, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten Gazi

Fenerbahçe Beko: Marko Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 8, Nando De Colo 14, Danilo Barthel 9, Jan Vesely 6, Alex Perez 5, Tarik Biberoviç 7, Kenan Sipahi 3, Ahmet Duverioğlu 8, Berkay Candan, Ali Muhammed, Yiğit Onan

1'inci periyot sonucu: 23-19

Devre: 41-37

3'üncü periyot: 64-56

5 Faul alan: 35.14 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Maçtan kareler: