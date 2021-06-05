Hilal Kaplan'dan, Sedat Peker'e yanıt gecikmedi

Gazeteci Hilal Kaplan, Sedat Peker'in son yayınladığı ve Serdar Ekşi ile arasında geçen videoda adının geçmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Son dönemde yayınladığı videolarla gündeme gelen ve AK Partili isimleri hedef alan Sedat Peker, Serdar Ekşi ile arasında geçen görüşmeyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Süheyb Öğüt, Sedat Peker ile görüşmek istedi iddiası

Peker'in yayınladığı videoda, Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt hakkında 'pelikan' iddiaları dile getirildi.

Sedat Peker ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile görüşmesi sırasında Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt hakkında şu diyalog geçmişti:

Ekşioğlu: Reisim Pelikan'a girme.

Peker: Onlar da işin içinde nasıl girmeyeyim?

Ekşioğlu: Pelikan'ın başı Süheyb'i aradım ben Hilal'in kocası var ya...

Peker: O benimle görüşmek istemiş zaten.

Ekşioğlu: Reisim ben görüşeyim mi Süheyb'le.

Peker: Görüşsen ne diyecek ki?



Hilal Kaplan'dan Sedat Peker ve Sedar Ekşi'ye cevap gecikmedi

Gazeteci Hilal Kaplan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin kocası Serdar Ekşi'ye 'yalancı' diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



İşte, Hilal Kaplan'ın o paylaşımı:

Bakan Soylu'ya teşekkür etti

Yaşananlar sonrası Hilal Kaplan bir paylaşımda daha bulunarak teşekkürlerini iletti;



''Organize iftira saldırısı üzerine desteklerini iletmek üzere arayan başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen dostlara da selam ediyorum Son söz: Serdar Ekşi ile mahkemede hesaplaşacağız.''