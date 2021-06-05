Kağıthane'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu

KAĞITHANE'de inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice, boğularak hayatını kaybetti. Hatay'dan da aynı acı haber geldi. Ailesiyle piknik yapmak için gittikleri baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu R.Ö., boğuldu.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Seyrantepe, Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan binanın temelinde oluşan gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice bir anda balçığa saplanarak kayboldu.

Çevrede bulunanlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanındaki suyu boşaltırken, göletin içerisinde dalgıç ekipleri arama yaptı. Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından Mithat Evlice sudan çıkarıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Evlice, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yaşındaki küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ailesi sinir krizi geçirdi.

Mahalleli müteahhidi ve belediyeyi suçladı

Mahalle sakinleri göletin doldurulması için dilekçe verdiklerini belirtirken belediyeyi ve müteahhidi ihmalkarlıkla suçladı. Bir mahalle sakini, “Çocuklar suya giriyor biz bağırıp kovuyoruz. Biz bunu belediyeye bildirdik ama su boşalmadı. Neticesi bu can kaybı. Bu tamamen ihmalkarlık. Hem belediyenin hem müteahhidin ihmalkarlığı" dedi. Başka vatandaş ise, “Biz burayı defalarca belediyeye telefon ettik. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem Kağıthane Belediyesi'ne bildirdik. Kimse burayla ilgilenmedi. Polis geliyor. Düdük çalıp gidiyor. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Bu parklarda yatıyor tinerciler. Müteahhide bu şekilde bıraktı gitti burayı. Bizim ülkemizde bir yerde ölü olacak ki, ondan sonra gelecekler sahip çıkacaklar" dedi.

Hatay'da 14 yaşındaki kız çocuğu serinlemek uğruna hayatını kaybetti

Olay, ilçedeki Yayladağı Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden yabancı uyruklu R.Ö., serinlemek için suya girdi. R.Ö.'nün sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu jandarma ve CANKUR ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen dalgıçlarca yapılan aramada, R.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. R.Ö.'nün cansız bedeni sudan çıkartılarak, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.